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لبنان

وزير الخارجية السعودية يتحدّث عن انتخابات لبنان والتغيير... وهذا ما قاله عن "حزب الله"

Lebanon 24
24-05-2022 | 09:17
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اعتبر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن "انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير"، وشدد على أنه "ينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك"، وقال: "إذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله".
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وأكد بن فرحان خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" في سويسرا أن "السعودية معنية بعودة العملية السياسية في لبنان"، ولفت إلى أنه "ينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك"، ورأى أنّ "موضوع حزب الله بيد اللبنانيين".

وأشار إلى أنّ "انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك".
في سياق آخر، قال بن فرحان: "حققنا بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكن ليس بشكل كاف".

المصدر: العربية

لبنان

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