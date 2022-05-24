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لبنان

كلمة لنصرالله مساء الغد لمناسبة عيد المقاومة والتحرير

Lebanon 24
24-05-2022 | 09:54
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يطل الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 25 أيار 2022 عبر شاشة "المنار" لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
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نصرالله

عيد المقاومة والتحرير

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