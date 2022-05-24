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لبنان

مكتب حميه: الراتب الجديد مع الزيادة لموظفي مصلحة مرفأ صور يسري ابتداء من 21 آب المقبل

Lebanon 24
24-05-2022 | 10:40
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أكد وزير الأشغال العامة والنقل  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه "أن تحفيز الموظفين العاملين واعطاءهم حقوقهم، كان وسيبقى من أولويات وزارة الاشغال العامة والنقل، قبل مرحلة تصريف الأعمال الحكومية كما بعدها".
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وقال: "اليوم أنجزت الوزارة مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والأجور في مصلحة مرفأ صور حيث يبدأ سريان الراتب الجديد مع الزيادة ابتداء من 21/8/2022.
المصدر: الوكالة الوطنية
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