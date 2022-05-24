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لبنان

كسبار: نصيحتي للنواب الجدد أن يسألوا أين ذهبت الأموال؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 10:25
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قال نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار إن "هناك عناصر جديدة دخلت إلى المجلس النيابي يجب أن ننتظر ما ستقوم به ولكنّني لا أتوقّع أيّ تغيير كبير لأنّ الوضع في لبنان معقّد ونحن في أسوأ حالاتنا على كافة الأصعدة". 
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وقال كسبار في حديث تلفزيوني: "الوضع لا يُطمئن ولا يُطاق ويجب أن يتغيّر ولدينا زعماء لا يضعون الإصبع على الجرح فكلّ ما يهمّهم "أنا عندي شعبية أكثر منك" والبلد يتهاوى وأؤمن أنّ الحلّ لأزمتنا يأتي من الخارج وليس داخليًّا. ونصيحتي للنواب الجدد أن يرسموا استراتيجية على المدى البعيد وأن يسألوا "أين ذهبت الأموال؟" فالآن لديهم المنبر والحصانة".

واضاف: "في قضية المرفأ توكّلنا عن 1400 متضرّر مجاناً ولا يُزايدنَّ أحد على نقابة المحامين وهناك أكثر من 20 محامياً يُتابعون الملفّ ولكنّ التحقيقات "واقفة حالياً عند وزير المال" لهدفٍ سياسيّ. نعيش اليوم "مثل ركّاب الطائرة المخطوفة" والتغيير الحقيقي يجب أن يتحقّق ويجب أيضاً ألا تبقى فئات معيّنة مسيطرة على الوضع".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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