الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بالاجماع مشروع قرار حول الأمن الغذائي بمبادرة من لبنان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاجماع، يوم أمس مشروع قرار حول الأمن الغذائي بمبادرة من لبنان تحت عنوان " حالة انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي"، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

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وكانت رئيسة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمآل مدللي قد تقدمت بهذه المبادرة وعملت عليها مع فريق البعثة، منذ حوالي الشهر والنصف، بناء على توجيهات معالي وزير الخارجية والمغتربين وبدعم كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وعمل لبنان على وضع مشروع القرار إلى جانب مجموعة من الدول الصديقة ومنها: البرازيل ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وماليزيا والمكسيك وباكستان وقطر وجنوب إفريقيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وبعد مفاوضات دقيقة وصعبة، تم التوصل إلى مشروع قرار جامع، يحتوي على لغة متوازنة، عمليّة وغير مسيّسة. وتكمّن أهمية القرار، الذي يعالج أهم أزمة تعصف بعالمنا اليوم، بحصوله على اجماع الجمعية العامة، دون اللجوء إلى التصويت.

وعبرت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة امآل مدللي عن الموقف اللبناني أمام الجمعية العامة قائلةً: "هذه الوثيقة هي مشروع قرار يمثل تطلعنا إلى عدم رؤية أي طفل أو أي إنسان يعاني من الجوع في جميع أنحاء العالم،" مضيفةً أنه " وباعتماد مشروع القرار هذا، سترسل الجمعية العامة رسالة قوية بالوحدة والتضامن، وهما المكونان الضروريان لمواجهة هذه الأزمة. وسنظهر للعالم أننا ما زلنا متحدين في الهدف، وأن ما يوحدنا هو أكثر وأقوى مما يفرق بيننا".



وقد كان معالي وزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب شارك الأسبوع الفائت في الاجتماع الوزاري حول الأمن الغذائي، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية السيد آنتوني بلينكن. وقد ألقى معالي الوزير بو حبيب كلمة لبنان ودعا فيها جميع الدول إلى دعم مشروع القرار بغية إرسال رسالة قوية للعالم مفادها أن، المجتمع دولي، متّحد في مواجهة انعدام الأمن الغذائي ومحاربة الجوع حول العالم.