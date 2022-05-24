إشكال وسقوط جريح في مخيّم عين الحلوة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط جريح في مخيم عين الحلوة، يدعى ح.ش، اثر اشكال عائلي في حي حطين، وذلك على خلفية اشكال سابق.

وقد نقل الجريح الى مستشفى "النداء الانساني" داخل المخيم للمعالجة.