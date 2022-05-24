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لبنان

إشكال وسقوط جريح في مخيّم عين الحلوة

Lebanon 24
24-05-2022 | 10:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط جريح في مخيم عين الحلوة، يدعى ح.ش، اثر اشكال عائلي في حي حطين، وذلك على خلفية اشكال سابق.
 
وقد نقل الجريح الى مستشفى "النداء الانساني" داخل المخيم للمعالجة.
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إشكال

عين الحلوة

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