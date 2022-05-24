وسيم غادر منزله إلى جهةٍ مجهولة ولم يَعُد... هل شاهدّتموه؟

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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- وسيم خضر برغل (من مواليد عام 1981، لبناني).الذي غادر، قُرابة الساعة 7:00 من تاريخ 9-5-2022، منزله الكائن في بلدة ببنين– عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 243719-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.