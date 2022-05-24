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لبنان

وسيم غادر منزله إلى جهةٍ مجهولة ولم يَعُد... هل شاهدّتموه؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 11:04
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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

-  وسيم خضر برغل (من مواليد عام 1981، لبناني).
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الذي غادر، قُرابة الساعة 7:00 من تاريخ 9-5-2022، منزله الكائن في بلدة ببنين– عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 243719-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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