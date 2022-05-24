من أجل خطوط هواتفكم.. ترقبوا هذا الأمر

قالت مصادر في وزارة الإتصالات لـ"لبنان24" إنّ "فريقاً من التقنيين والفنيين قد أنجز دراسة كاملة ومتكاملة عن كيفية تشريج الخطوط والأرصدة"، مشيرة إلى أنه "سيتم عرضها ونشرها قريباً للمواطنين".

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وأوضحت المصادر أن "أرصدة الخطوط ستبقى بالليرة اللبنانية، وبالتالي لن تتغيّر إلى الدولار مثل السابق"، وقالت: "خطة الاتصالات ستكونُ مُفصّلة وسيجري شرحها، كما أن شركات الإتصالات ستعرضُ التفاصيل على مواقعها الالكترونية قريباً".