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لبنان

من أجل خطوط هواتفكم.. ترقبوا هذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2022 | 12:11
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قالت مصادر في وزارة الإتصالات لـ"لبنان24" إنّ "فريقاً من التقنيين والفنيين قد أنجز دراسة كاملة ومتكاملة عن كيفية تشريج الخطوط والأرصدة"، مشيرة إلى أنه "سيتم عرضها ونشرها قريباً للمواطنين". 
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وأوضحت المصادر أن "أرصدة الخطوط ستبقى بالليرة اللبنانية، وبالتالي لن تتغيّر إلى الدولار مثل السابق"، وقالت: "خطة الاتصالات ستكونُ مُفصّلة وسيجري شرحها، كما أن شركات الإتصالات ستعرضُ التفاصيل على مواقعها الالكترونية قريباً".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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