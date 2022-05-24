إرتفاع جديد لـ"دولار صيرفة".. إليكم سعره اليوم

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أعلن مصرف لبنان، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم 60 مليون دولار أميركي، بمعدل 24600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وتابع: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".