وهاب يكشف مدّة "الأزمة" ويُعلن: "فلنشدّ الأحزمة"!

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بين تصريح وزير الخارجية الأردني والأجواء المتوافرة في عدد من العواصم العربية هناك إجماع على أن الأزمة مفتوحة لخمس سنوات وقد سمعت هذا الكلام مما دفعني للقول أنني أتمنى أن تقتصر الأزمة على سنتين . فلنشد الأحزمة".

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