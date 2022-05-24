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لبنان

جديد الكهرباء والتغذية.. هذا ما حصل مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2022 | 12:54
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قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "معمل دير عمار خرج نهائياً عن الخدمة بسبب نفاد الفيول أويل، وذلك بعدما كان يوفر ساعتي تغذية بالكهرباء". 
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وأشارت المصادر إلى أنّ "توقف المعمل عن توليد الطاقة لم يؤدّ إلى انهيار الشبكة العامة"، موضحة أن "هناك نحو 100 ميغاوواط من الكهرباء على الشبكة، ومصدرها المعامل الكهرمائية".

ولفتت المصادر إلى أن "التغذية حالياً في كل لبنان ستنخفض إلى ساعة واحدة من الكهرباء ريثما يعاد تشغيل معمل دير عمار بعد توفير الفيول أويل له"، وأضافت: "بعد ذلك، قد ترتفع التغذية إلى 3 أو 4 ساعات".



المصدر: خاص "لبنان 24"

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