سلسلة لقاءات للحلبي في لندن

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عقد وزير التربية والتعليم العاليفي حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي سلسلة لقاءات جانبية على هامش "المؤتمر العالمي لوزراء التربية" المنعقد في "مركز الملكة إليزابيث الثانية" في لندن.والتقى في هذا الإطار وزير التربية التونسي فتحي سلاوتي ، وتناول البحث ورشة تعديل المناهج التربوية التي تقوم بها تونس على غرار الورشة التي يقوم بها لبنان، وتم البحث في تبادل الخبرات. وطلب الحلبي "إعادة تمديد اتفاقية التعاون ومنح التعليم العالي التي قدمتها تونس للطلاب اللبنانيين".ثم التقى الحلبي المدير العالمي للتربية في مجموعة البنك الدولي جايمي سافاندرا ، واطلعه على "المصاعب التي يعانيها القطاع التربوي نتيجة الأزمات في لبنان ، وضرورة تأمين الأموال للسنة الدراسية المقبلة ، ليتمكن لبنان من الاستمرار في التعليم". ووعد سافاندرا بالعمل على تأمين مصادر التمويل لهذه العملية .واجتمع الحلبي مع مدير استراتيجيات التسويق والمبيعات في شركة "مايكروسوفت" أنطوان بوريس، وكان بحث في مساعدة لبنان في استراتيجية التحول الرقمي، والدعم اللوجستي والمالي لتحقيق هذا التحول .والتقى أيضا عددا من كبار المسؤولين في شركة "أمازون"، وكان بحث في إمكان تطوير المهارات على صعيد الجامعات.ومن المقرر أن يلتقي الحلبي غدا وزير التربية البريطاني نديم الزاهاوي في مكتبه في وزارة التربية في لندن.