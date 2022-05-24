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لبنان

الحريري يحتفل بتخرج نجله البكر بحضور عائلته الصغيرة (صور)

Lebanon 24
24-05-2022 | 14:07
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شارك الرئيس سعد الحريري، مع أفراد عائلته، في حفل تخرّج نجله حسام من جامعة جورج تاون في واشنطن.
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للحريري وعائلته التقطت من المناسبة.
 
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حسام

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