الحريري يحتفل بتخرج نجله البكر بحضور عائلته الصغيرة (صور)

شارك الرئيس سعد الحريري، مع أفراد عائلته، في حفل تخرّج نجله حسام من جامعة جورج تاون في واشنطن.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للحريري وعائلته التقطت من المناسبة.

Advertisement