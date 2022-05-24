سعد: لإعادة تشغيل معمل معالجة النفايات في صيدا خلال مهلة 12 ساعة

التقى النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا مدير معمل معالجة النفايات في صيدا المحامي أحمد السيد، وذلك بعد توقف المعمل، وشارك في اللقاء المحامي حسن شمس الدين بناء لاقتراح رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي المتواجد حاليا خارج لبنان.ودعا سعد مدير المعمل إلى إعادة تشغيله، مشدداً على أنه "من غير المسموح إقفال المعمل، على الرغم مما لديه من مشاكل، وذلك لكونه منشأة تخدم مصالح عامة حيوية".

ودعا سعد مدير المعمل إلى "معالجة النفايات المكدسة داخل المعمل وفي جواره"، مشددا على "ضرورة رفع كل النفايات المتراكمة في الشوارع والأحياء"، ومحذرا من "مخاطرها البالغة على الصحة العامة وعلى سلامة البيئة".وشدد سعد على "ضرورة استئناف العمل في المعمل خلال مهلة 12 ساعة، وإلا سيتم اتخاذ الموقف الذي يتناسب مع خطورة قرار الإقفال".من جهته، وعد مدير المعمل بإبلاغ مالكي المعمل ومجلس إدارته بالأمر.وكان سعد أجرى قبل الاجتماع اتصالا برئيس البلدية أكد خلاله "ضرورة معالجة مشكلة توقف المعمل عن العمل وتكدس النفايات من دون أي تأخير".