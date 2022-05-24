رابطة "المهني والتقني" طالبت بتصحيح الاجور ورفع سقف السحوبات

عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي لقاء مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري تمت خلاله مناقشة مواضيع تربوية ومعيشية عدة، كما ونقلت الرابطة هواجس وهموم و مطالب الزملاء الاساتذة.

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واكدت بري أن "الحوافز هي حق مكتسب للجميع"، واعدة بأن تكون "ثمة آلية في أسرع وقت ممكن لتصحيح الاخطاء الواردة بعد أن يتم ارسال الجداول المدراء، وان يتم حصر المراجعات بالتسلسل الاداري". واكدت بري أن "الحوافز هي حق مكتسب للجميع"، واعدة بأن تكون "ثمة آلية في أسرع وقت ممكن لتصحيح الاخطاء الواردة بعد أن يتم ارسال الجداول المدراء، وان يتم حصر المراجعات بالتسلسل الاداري".

إلى ذلك، فقد تمّ ارسال كتاب الى مصرف لبنان لفصل الرواتب عن الحوافز والتعميم على كل المصارف ليتمكن الاستاذ من سحبها من دون سقف.

وفي ما يخص الامتحانات الرسمية من مراقبة وتصحيح ولجان، فقد أعطيت التوجيهات اللازمة "لتخفيف عبء تكلفة الانتقال قدر الامكان عن كاهل الاساتذة والطلاب".





وفي نهاية الاجتماع، شكر المجتمعون بري على كل الجهود التي تبذلها في حماية هذا القطاع من المعوقات التي تهدد مسيرته في ظل هذه الظروف القاسية.



وبعد الاجتماع عقدت الهيئة الادارية اجتماعاً وأصدرت بيانا تضمن عدة مطالب أهمها: وعن موعد انهاء العام الدراسي، فتمت الإشارة إلى أن التعميم الصادر يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاساتذة في حصولهم على الحوافز المتعلقة بشهر حزيران.وفي نهاية الاجتماع، شكر المجتمعون بري على كل الجهود التي تبذلها في حماية هذا القطاع من المعوقات التي تهدد مسيرته في ظل هذه الظروف القاسية.وبعد الاجتماع عقدت الهيئة الادارية اجتماعاً وأصدرت بيانا تضمن عدة مطالب أهمها:

"ضرورة البدء بتصحيح الاجور والرواتب للاساتذة والموظفين في القطاع العام فالامر يستدعي التدخل السريع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أمام هذا الغلاء الفاحش، وارتفاع تكلفة الاتصالات و الكهرباء و الادوية و الاستشفاء و بدل النقل .... رفع سقف السحوبات و تسليمها للاساتذة بالعملة التي صرفت لهم.. رفع قيمة بدل النقل بعد ان لامست سعر صفيحة البنزين 600000 ل.ل... تأمين الحوافز بشكل منتظم ودون قيد او شرط للاساتذة حتى خلال العطلة الصيفية".



وختمت: "نضم صوتنا للزملاء في رابطة التعليم الثانوي في معالجة آلية قبض مستحقات الأساتذة المشاركين في الانتخابات النيابية وعدم تكبيدهم نفقات اضافية للحصول عليها و ارسالها عبر Wish أو OMT، أو عبر وزارة التربية، وشددت الرابطة انها على الاستعداد التام للقيام بأي تحرك مشروع نقابيا يهدف لتحسين وضع الزملاء الاساتذة وضمان عودة حقوقهم المهدورة".