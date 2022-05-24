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لبنان

بُشرى لأهالي صيدا.. ما هي؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 15:38
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أكّد النائب عبد الرحمن البزري في بيان، أن "مشكلة التغذية المائية بمدينة صيدا في طريقها الى الحل نتيجة تأمين تغذية كهربائية من خلال خط الخدمات التابع لمنطقة جزين".

وأضاف: "على الرغم من هذا التطور الإيجابي، نحن في حاجة إلى إصلاح الكثير من الآبار الموجودة في المدينة وتأمين مولدات كهربائية صالحة لها حتى لا نقع في مشكلة مياه حادة جديدة بخاصة وأننا على أبواب فصل الصيف".
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