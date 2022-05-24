رسمياً.. هكذا أصبحت أسعار الإنترنت من "أوجيرو" في لبنان

أعلنت هيئة "أوجيرو"، الثلاثاء، عن تعديل الأسعار والرسوم الخاصة بخدمات الانترنت التي تقدّمها.

ولفتت الهيئة إلى أنّ أرقام الأسعار باتت منشورة بالتفاصيل على موقعها الاكتروني.

للإطلاع على الأسعار الجديدة.. إضغط هنا