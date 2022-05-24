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لبنان

بداية انفراج

Lebanon 24
24-05-2022 | 17:00
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استبعد مصدر مطلع على التحضيرات الجارية دولياً حول لبنان، حدوث بداية انفراج قبل التفاهم على انتخاب رئيس الجمهورية، وبرنامج حكومته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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