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لبنان

ميقاتي يكشف عن اتصال من فياض للفلفة فضيحة الكهرباء.. وتقرير شامل بالوقائع

Lebanon 24
24-05-2022 | 22:12
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تصاعد السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه فيها وليد فيّاض حول ملف الفضيحة الكهربائية التي كشفها ميقاتي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وجديدها بالأمس ما كشفه ميقاتي عن اتصال أجراه الوزير وليد فياض به بهدف لفلفة الفضيحة بعيداً عن الإعلام، ليتفاجأ بعدها ببيان صادر عن فياض "يرفع فيه التحدي والنبرة"، ما جعل "السؤال مطروحاً بقوة: هل فعلاً وزير الطاقة هو الذي أصدر البيان وهل فعلاً هو الذي يدير شؤون الوزارة"؟
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وكتبت " اللواء" ان وزير الطاقة سكت دهراً ونطق شهراً، وان الكل على علم بأن رئيس التيار الوطني الحر هو المسؤول الاول والمباشر عن الكارثة الكهربائية  التي يواجهها كل لبنان ، بل يؤشر الى ان تأليف الحكومة الجديدة متعثر، وقد يكون صعبا،وهذا يعني ان عمر حكومة تصريف الأعمال، قد يكون طويلا، ويمتد حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب" الديار" : جاء السجال بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة حول ملف الكهرباء، ليفاقم نقمة الناس الذين باتوا على ثقة ان لا ضوء قريبا في آخر النفق، طالما التعاطي بهذا الملف لا يزال قائما على النكايات".
وكتبت" نداء الوطن":على خطى مؤسسة كهرباء لبنان، تسير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نحو "نفاد قدرتها على التغذية بالمياه إلى حد الانقطاع التام" كما بشّرت اللبنانيين أمس، معلنةً أنها بصدد "اعتماد برنامج تقنين حاد وقاس" في الوقت الراهن بسبب "الشح الحاصل في المازوت والغلاء المطرد في الأسعار والانقطاع المتمادي في التيار الكهربائي"... لتصبح عملياً وزارة الطاقة والمياه أقرب إلى وزارة "العتمة والعطش".وكانت قناة "الجديد"، كشفت امس تفاصيل عن أسباب الخلاف حول موضوع الكهرباء، شارحة كيف تم سحب ملفين لإنشاء معامل كهربائية من التداول في مجلس الوزراء.
 

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