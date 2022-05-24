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لبنان

عون "لن يبقى" في بعبدا

Lebanon 24
24-05-2022 | 22:18
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قالت مصادر مطلعة على  موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن لا صحة بتاتا للكلام القائل عن مخطط للتمديد لولايته وافادت أن رئيس الجمهورية يغادر قصر بعبدا في ٣١ تشرين الأول المقبل وفق ما يقتضيه الدستور ودعت إلى الإقلاع عن هذا الكلام. وما هو محسوم وغير قابل للنقاش بالنسبة إلى هذه المصادر فإن  رئيس الجمهورية يغادر قصر بعبدا في نهاية تشرين الأول المقبل.
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