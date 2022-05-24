طرح عون "غير دستوري"

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كتبت" الديار": كما كان متوقعا اقتحم ملف تشكيل الحكومة باكرا المشهد اللبناني في ظل الخلاف الكبير في وجهات النظر حول شكل الحكومة العتيدة، وهو ما دفع رئيس الجمهورية، كما نقل عنه زواره لطرح تجديد الثقة بالحكومة الحالية، وهو اقتراح يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ «الديار»انه «غير دستوري، وانه في حال حصل سيكون سابقة في تاريخ لبنان»، مشددا على ان «اي حكومة تنبثق من مجلس النواب والمجلس الحالي مجلس جديد لا تشبه موازين القوى فيه ما كانت عليه في المجلس القديم ما يحتم تشكيل حكومة جديدة».