22
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انطلاقة الكتائب برلمانيّاً: نوّابٌ حلفاء وركائز تعاون
Lebanon 24
24-05-2022
|
22:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": يقارب حزب الكتائب النتائج المنبثقة من استحقاق الانتخابات النيابية بإيجابيّة، لجهة النجاح المحقّق بما يشمل النواب الكتائبيين ورفاقهم الحلفاء الذين أحرزوا فوزاً. وتشير المقاربة الكتائبية إلى تصميم كان وضعه الكتائب في رسم مسوّدته انتخابياً، مع تركيزه على معايير تحالفية دعم خلالها مرشّحين سياديين، بما عكس نتائج متقدّمة على أربعة أصعدة. وتُرجمت أولى النجاحات الانتخابية في وصول المرشحين الكتائبيين إلى الندوة البرلمانية،.
Advertisement
ماذا عن المقاربة الكتائبية بعد الانتخابات على صعيد العناوين التنسيقية والترتيبات التكتليّة مع النواب الحلفاء؟ تشير مصادر الكتائب لـ"النهار" إلى أنّ الانطلاقة ستباشر من كتلة الكتائب في المرحلة الأولى، باتجاه تشكيل تكتّل أو إطار أو تجمّع نيابيّ يضمّ عدداً من الحلفاء على تنوّع التسمية. ولا يعني ذلك الاتجاه نحو تشكيل تكتل تقييديّ لأيّ من عناصره. ولا يمكن الحديث عن حسم حيال أسماء الأعضاء الذين يمكن أن يشكّلوا الإطار التجمعيّ للنواب المتحالفين حتى اللحظة، باعتبار أنّ الفكرة لا تزال في بداياتها ولا تبدو آنية طالما أنّ التواصل والتنسيق قائم مع النواب المستقلين الحلفاء. ويهتمّ الكتائب في الاضطلاع بدور رأس حربة سيادية سياسية، مع السعي إلى بلورة أهداف كتائبية انطلاقاً من القدرة التواصلية مع النواب التغييريين الذي يتجهون إلى تشكيل تكتل خاص بهم. فيتمثل الاتجاه المتداول به على صعيد النواب الذين انبثقوا من أحزاب ناشئة ومجموعات تغييرية، في تشكيل تكتل نيابي خاص بهم حصراً كنواب جدد، ينطلق من عناوين تعزيز حضورهم التأسيسيّ في كونهم ممثّلين عن تنظيمات سياسية حديثة تسعى إلى تحقيق نموّها الشعبيّ. وتعقد الاجتماعات بين النواب التغييريين على نطاق مستمرّ بغية التوصّل إلى نقاط مشتركة وعناوين كبرى تساهم في الوصول إلى كتلة موحّدة. ولا يمكن اعتبار تركيز دعائم الكتلة العتيدة بالمسألة السهلة التي في الامكان التوصل إليها سريعاً هنا، باعتبار أنّ هناك مقاربات متنوّعة على صعيد النواب حول عدد من المواضيع الأساسية.
تتسارع وتيرة زحمة الاستحقاقات المرتقبة نيابياً بدءاً من انتخابات رئاسة المجلس ونائب الرئيس ومروراً بالاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة. ويركّز الكتائب على ضرورة توحيد الموقف بين القوى السيادية جميعها كفرصة لاختيار أسماء مؤهّلة على صعيد المناصب الرئاسية الآنفة الذكر، بعيداً عن الاكتفاء بمنطق تسجيل المواقف فقط. ويقرأ أن الاستحقاق الانتخابي ساهم في كسر الأكثرية النيابية السابقة، لكنه لم ينتج أكثرية نيابية جديدة حتى الساعة. ويرى في الاستحقاقات السريعة المقبلة عناوين هامة من شأنها أن تقرّب أو تبعّد بين عدد من الكتل والشخصيات النيابية. ويؤكد على ضرورة قطع الطريق أمام المنطق القديم في إدارة المسائل، ورفض عدم استيعاب الأكثرية السابقة للتوازنات النيابية الجديدة وقواعد اللعبة التي تغيّرت. ويحرّك الكتائب عجلة التنسيق مع الحلفاء للوصول إلى كلمة واحدة في مقاربة استحقاق رئاسة البرلمان وأعضاء مكتبه ورئاسة الحكومة. ويسعى إلى دينامية برلمانية مختلفة. ولا يزال من المبكر الحديث عن نتائج للمشاورات التي يعقدها حتى الآن. ويؤكد أن التعاون مطروح مع "القوات اللبنانية" في المواضيع السيادية على صعيد كبير. ولا يستقرئ أن التنسيق بين القوى السيادية جميعها سيرتبط بإمكان الاتجاه إلى تشكيل جبهة واحدة، بل الانطلاق من معطى تعاونيّ قائم وفق المواضيع المطروحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
Lebanon 24
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
03:00 | 2022-05-25
25/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب جديد: أريد رقما يناسب عيد ميلاد زوجتي
Lebanon 24
نائب جديد: أريد رقما يناسب عيد ميلاد زوجتي
01:45 | 2022-05-25
25/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
01:53 | 2022-05-25
25/05/2022 01:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
02:00 | 2022-05-25
25/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
06:50 | 2022-05-25
25/05/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2022-05-26
مشاورات قبل جلسة انتخابات البرلمان الخميس وتباين داخل "التكتل العوني"
01:31 | 2022-05-26
فرنجية - باسيل: العلاقة تتطور
01:15 | 2022-05-26
ملف الكهرباء: غبار الكذب للتعمية على اداء "وزراء الظل" وبهدلة الوزير
01:02 | 2022-05-26
ما جديد أزمة الخبز؟
00:50 | 2022-05-26
تسعيرة قص الشعر للرجال ارتفعت.. فكم بلغت بحسب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة؟
00:12 | 2022-05-26
لا كهرباء حتى بداية الأسبوع المقبل!؟
فيديو
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
26/05/2022 08:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
03:30 | 2022-05-25
26/05/2022 08:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-05-22
26/05/2022 08:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact