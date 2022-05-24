إليكم موعد انتهاء العام الدراسي في "المعاهد الفنية"

صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعميماً يحمل الرقم 23 / 2022 يتعلق بإنهاء العام الدراسي يوم ١١ حزيران ٢٠٢٢ واجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 في تواريخ ٢٧/٢٨/٢٩/٣٠ حزيران ٢٠٢٢ كلّ بحسب الشهادة والاختصاص.

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