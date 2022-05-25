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لبنان

اطلاق نار في طرابلس..ما السبب؟

Lebanon 24
25-05-2022 | 00:12
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شهدت منطقة طرابلس ليلاً اطلاق رصاص متقطع في عدد من شوارع المدينة من دون معرفة الاسباب بحسب ما افاد مندوب "لبنان 24" في الشمال.
وافادت مصادر امنية ان سيارة بداخلها شبان اطلقوا النار في الهواء احتجاجاً على الاوضاع المعيشية.
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