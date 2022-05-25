اطلاق نار في طرابلس..ما السبب؟

شهدت منطقة طرابلس ليلاً اطلاق رصاص متقطع في عدد من شوارع المدينة من دون معرفة الاسباب بحسب ما افاد مندوب "لبنان 24" في الشمال.

وافادت مصادر امنية ان سيارة بداخلها شبان اطلقوا النار في الهواء احتجاجاً على الاوضاع المعيشية.

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