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لبنان

أين سيلتقي باسيل وفرنجية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2022 | 01:15
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يُعتقد أن رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيه سيردّ على تحية رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بتحية مماثلة، حيث من المتوقع أن تسفر الإتصالات الجارية بعيدًا من الإعلام إلى ترتيب لقاء ثانٍ بينهما في منزل صديق مشترك، بعد سلسلة لقاءات عقدت على مستوى الكوادر الحزبية ومسؤولي المناطق

وإستنادا الى ما يقوله الطرفان، فإن التقارب المستجد سببه عاملان: الأول، وساطة "حزب الله" والدور الذي لعبه في التقريب بينهما، والثاني التلاقي تحت سقف استراتيجي واحد، ما يخف من وطأة التباينات حول طريقة إدارة الحكم.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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