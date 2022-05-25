المجلس الدستوري... إلى الطعون درّ

بعد أيام قليلة على تسلّم المجلس النيابي الجديد مهامه التشريعية، تنطلق التحضيرات للتقدم ببعض الطعون أمام المجلس الدستوري من ضمن المهلة الممتدة الى نهاية الشهر الذي يعقب إعلان نتائج الإنتخابات النيابية.

وفي انتظار أن تنتج ورش العمل القانونية في التحضير للطعون، يستعد المجلس الدستوري من اليوم الى تقبّل هذه الطعون، وأبرزها:

- في دائرة المتن الشمالي مع إعلان المرشح جاد غصن توجهه الى الطعن. وفي حال قبول هذا الطعن والبت إيجابًا فإنه يشكل خطرًا على هوية العديد من النواب المنتخبين يتعدى المقعد العائد لطائفة "المرشح الطاعن" ليطال وفق النتائج المرتقبة، خسارة لائحة "معا أقوى" الحاصل الثاني ومعه مقعد النائب المنتخب أغوب بقرادونيان، لصالح المرشح الأرمني على لائحة "متن الحرية" المدعومة من "القوات اللبنانية" آرا بارداقجيان الذي سيحل مكان النائب المنتخب رازي الحاج.

- في كسروان مع إعلان النائب شوقي الدكاش التو ّجه للطعن بسبب وصول صناديق من لون معيّن في وقت متأخر، حيث تتحضّر جوزفين زغيب للطعن بالنتائج.

- في طرابلس يتجّه المرشح عن المقعد السنّي فيصل كرامي إلى التقدم بطعن.

- في عكار يبدي المرشح عن المقعد العلوي حيدر عيسى رغبته في الطعن.

- في بعلبك – الهرمل إحتمال تقديم النائب طوني حبشي طعنا بنتيجة الإنتخابات نظرًا إلى الكمّ الهائل من المخالفات والتجاوزات.

-النائب جبران باسيل ألمح الى أن تكتله سيتقدم بطعون دستورية في عكار وجزين متوقعا أن يرتفع عدد نوابه بعد ذلك الى 23 نائبا.