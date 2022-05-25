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لبنان

هل سيصدر جدول لأسعار المحروقات اليوم؟

Lebanon 24
25-05-2022 | 01:43
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أعلن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس الا جدول أسعار جديد للمحروقات اليوم بسبب العطلة الرسمية، كاشفاً عن ارتفاع في الأسعار في الجدول الذي سيصدر غداً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وعلى منصة صيرفة.
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وفي حديث الى صوت كل لبنان، أكد شماس ان المحطات لديها ما يكفيها، وان الشركات المستوردة للنفط سلمتها بالأمس حاجات السوق.
ولفت شماس الى ان الحل قد يكون بالعودة إلى نظام المفرد والمزدوج أو أن يتشارك أكثر من شخص سيارة واحدة.
واعتبر  ان السلع المستوردة بالدولار يجب ان تباع بالدولار حصراً مع استمرار الارتفاع الكبير في سعر الصرف.
 

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