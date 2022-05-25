إشكال يتطور الى تضارب بالسكاكين في صيدا القديمة.. وسقوط جريح

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تطور اشكال ليلا وقع قرب ساحة باب السراي في صيدا القديمة الى تضارب بالسكاكين، أدى الى اصابة الشاب (محمد ب.) بعدة جروح نقل على اثرها الى مستشفى الهمشري في صيدا للعلاج حيث افيد ان وضعه مستقربحسب مندوبة "لبنان 24".وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.