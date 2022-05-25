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لبنان

هل تتجه المدارس الى تقاضي القسط بالدولار؟

Lebanon 24
25-05-2022 | 02:09
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أكد الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ان مسالة دفع قسم من الأقساط المدرسية بالدولار الأمريكي امر مطروح كحل للازمة التي يمر بها هذا القطاع، لافتاً الى انه لا يمكن فرض هذا الامر على المواطنين، لا سيما مع غياب قانون يسمح بذلك.
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وإذ شدد الاب نصر في حديث الى صوت كل لبنان، على ان المدارس استطاعت انجاز وانجاح العام الدراسي الحالي، تخوف من عدم قدرتها على الإقلاع بعام دراسي جديد العام المقبل في ظل استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، الامر الذي حتّم البحث عن مصادر تمويل أخرى كالجهات المانحة.
ولفت الاب نصر الى ان بعض المدارس قد يلجأ الى اعتماد استراتيجيات خاصة كإقفال مرحلة من مراحل التعليم لضمان استمراريتها.
ودعا الاب نصر الاهل والأساتذة وادارات المدارس الى التجاوب والتضحية لمنع انهيار القطاع التعليمي.
 
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