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لبنان

بعد صراعها مع مرض نادر.. وفاة الشابة روان السحمراني!

Lebanon 24
25-05-2022 | 02:42
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توفيت الشابة "روان محمد عادل السحمراني" من عكار مساء امس بعد صراع مع مرض نادر .وكانت روان تعاني من هذا المرض منذ صغرها.

وكتبت عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ مدة:

من انا وصغيرة عندي حمى البحر المتوسط ووقت صار عمري ١٧ سنة كان يصير عندي نزيف من الأمعاء واسهال ووجع كتير وبعد التحاليل طلع عندي مرض كرون..كان النزيف قوي كتير لحتى الدكتور صار عندو شك يكون عندي نزف الدم الوراثي وفعلاً بعد كتير تحاليل طلع عندي نقص بالعامل ١٣ ودايما لازم روح عل مستشفى و آخد كتير بلازما لحتى يوقف النزيف هيدا غير العلاجات والأدوية والعمليات للكرون ووجع المفاصل والتعب..انا اول شخص ب العيلة عندي هول الأمراض،كنت فكر انن صعبين لأن كنت كتير روح عل مستشفى بس بعد ٦ سنين اكتشفت انن كتير عاديين وقت صار عندي فشل بنخاع العظم(aplastic anemia) وصار لازمني كتير علاج ونقل دم وبلاكيت بشكل متواصل ودايما حرارة والتهابات من نقص المناعة..عنجد كتير صعب هل مرض،لازم ازرع نخاع عظم بس للأسف ما حدا متطابق من اهلي واخواتي واقربائي وهلأ ناطرين السجل الدول للمتبرعين بل نخاع على أمل انو ينتهي وجعي واقدر كفي حياتي متل اي شخص...بس بحب خبركن انو انا ما استسلمت للمرض كنت عطول قوية وهلأ صار عمري ٢٤سنة، كملت دراستي وعملت هندسة معدات طبية ودايما عندي أمل انو بكرا رح يكون أحلى والله ما بيترك حدا.
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