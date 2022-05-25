بالجرم المشهود... القاء القبض على سارق في الميناء!

اوقف اهالي مدينة الميناء بالجرم المشهود المدعو "ا.م" سوري الجنسية اثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية فجر اليوم خلف محطة عصافيري،



ليتم تسلميه لاحقاً الى دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، التي بدورها سلمته الى الفصيلة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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