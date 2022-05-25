Advertisement

لبنان

القرم: نحن من أرخص القطاعات في العالم

Lebanon 24
25-05-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-955733-637890705879435776.png
Doc-P-955733-637890705879435776.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، لأنه من الصعب أن يستمر قطاع الإتصالات على أساس سعر 1500 ل.ل في هذا الظرف، مشيراً الى ان الوزارة خففت المصاريف الى النصف، واتخذت مجموعة من الخطوات للتخفيف من الاعباء قبل أن تقدم على رفع الأسعار.
Advertisement
قرم وفي حديث لصوت لبنان قال: "نحن من أرخص القطاعات في العالم اذ ان معدّل الوسطي لمردود الاشتراك 1.88$ شهريا بالمقارنة مع الاردن 11.5$، وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدّل 7$".
وتابع: "نحن نضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي بدءاً من 1 تموز في كل المناطق اللبنانية وبالتساوي".
وأضاف: " تقدّمت بمرسومي تغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان ولكن تأخّر البت به الى ما بعد الانتخابات"، مطمئناً الى ان "الوضع اليوم اختلف عن الفترة السابقة، لأنه لم يعد هناك هدر أو مصاريف اضافية، وبالتالي فان التعرفة الجديدة يمكن أن تساعد على تحسين القطاع الى حدّ ما".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
01:31 | 2022-05-26
01:15 | 2022-05-26
01:02 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website