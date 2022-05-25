القرم: نحن من أرخص القطاعات في العالم

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اعتبر وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، لأنه من الصعب أن يستمر قطاع الإتصالات على أساس سعر 1500 ل.ل في هذا الظرف، مشيراً الى ان الوزارة خففت المصاريف الى النصف، واتخذت مجموعة من الخطوات للتخفيف من الاعباء قبل أن تقدم على رفع الأسعار.قرم وفي حديث لصوت لبنان قال: "نحن من أرخص القطاعات في العالم اذ ان معدّل الوسطي لمردود الاشتراك 1.88$ شهريا بالمقارنة مع الاردن 11.5$، وبالتالي مع رفع التعرفة يصبح هذا المعدّل 7$".وتابع: "نحن نضع آلية التنفيذ للبدء بخطة العمل لمكافحة الانترنت غير الشرعي بدءاً من 1 تموز في كل المناطق اللبنانية وبالتساوي".وأضاف: " تقدّمت بمرسومي تغيير التعرفة والانترنت غير الشرعي في 14 نيسان ولكن تأخّر البت به الى ما بعد الانتخابات"، مطمئناً الى ان "الوضع اليوم اختلف عن الفترة السابقة، لأنه لم يعد هناك هدر أو مصاريف اضافية، وبالتالي فان التعرفة الجديدة يمكن أن تساعد على تحسين القطاع الى حدّ ما".