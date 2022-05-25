انقطاع المياه عن صيدا وضواحيها.. اليكم السبب!

انقطعت صباح اليوم الكهرباء عن محطات ضخ المياه في منطقة الفوار، حيث ادى الى انقطاع المياه عن مدينة صيدا وضواحيها، رغم ان معمل شارل حلو في منطقة جزين وسد بسري ينتج كهرباء بحسب مندوبة "لبنان 24".

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