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لبنان

انقطاع المياه عن صيدا وضواحيها.. اليكم السبب!

Lebanon 24
25-05-2022 | 03:13
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انقطعت صباح اليوم الكهرباء عن محطات ضخ المياه في منطقة الفوار، حيث ادى الى انقطاع  المياه عن مدينة صيدا وضواحيها، رغم ان  معمل شارل حلو في منطقة جزين وسد بسري ينتج كهرباء بحسب مندوبة "لبنان 24".
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صيدا

الفوار

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