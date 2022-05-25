ابراهيم التقى الحريري.. وهذا ما دار بينهما

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كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، عن أنه التقى "الرئيس سعد الحريري لكن الكلام عن حصول مشاورات بشأن عودته لرئاسة الحكومة في المرحلة الحالية غير صحيح".ابراهيم وفي حديث عبر "الجديد" أعرب عن خشيته "من انفجار إجتماعي نتيجة الأوضاع الإقتصادية لكن نأمل أن لا يؤثر على الوضع الأمني".وقال: "تلقيت دعوة لزيارة الولايات المتحدة وبحثت موضوع الرهائن والادارة الأميركية مهتمة بالوضع اللبناني".