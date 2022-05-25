تجنبوا طريق البترون - إده.. هذا ما جرى

أدى تسرب مادة المازوت على طريق البترون - إده الى زحمة سير في المحلة.



وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، طلب من المواطنين توخي الحذر، خوفا من حصول إنزلاقات وحوادث سير.

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