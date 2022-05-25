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لبنان

تجنبوا طريق البترون - إده.. هذا ما جرى

Lebanon 24
25-05-2022 | 03:58
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أدى تسرب مادة المازوت على طريق البترون - إده الى زحمة سير في المحلة.
 
وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، طلب من المواطنين توخي الحذر، خوفا من حصول إنزلاقات وحوادث سير. 
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