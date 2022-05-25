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لبنان

مدير العناية الطبية في "الصحة": نعمل باللحم الحي

Lebanon 24
25-05-2022 | 04:00
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وضح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو أن المشكلة الاساسية في قطاع الصحة بلبنان منذ 3 سنوات هي مشكلة مادية والانهيار المادي.

وأكّد، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أننا نعمل باللحم الحي، مشيراً الى "أننا موعودون بأن تتضاعف موازنة وزارة الصحة في الموازنة الجديدة بمقدار 10 اضعاف."
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وكشف بالارقام أن موازنة وزارة الصحة كانت 330 مليون دولار واليوم باتت 17 او 18 مليون دولار.

وطمأن الحلو الى أن وزير الصحة يعقد اجتماعات مع منظمة الصحة ويطالب بالمساعدات للاستشفاء والادوية. وأعلن أن المازوت القطري سيصل للمستشفيات الحكومية خلال ايام.

وفي موضوع الاستشفاء، كشف أن وزير الصحة يتدخل لتقليص فاتورة بعض المرضى لأن الفروقات عالية جدا.

ولفت الى أن على الدولة ان تسدد الاموال المتوجبة عليها للضمان الاجتماعي كي ينتعش، معلناً أن آخر الشهر الحالي سيسير الضمان بتسعيرة وزارة الصحة بما يخص جلسة غسيل الكلى وهي مليون و200 الف بدلا من 500 الف ليرة.

وأكّد أن اللوازم الضرورية لجلسة غسيل الكلى ما زالت مدعومة على الـ1500.

لبنان

صحة

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