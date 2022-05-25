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لبنان

مرتضى في عيد المقاومة: الى أصدق الناس وأشجعهم عيدكم مبارك

Lebanon 24
25-05-2022 | 04:21
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غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير"، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير: "هو يوم صنعه المقاومون مجدا للبنان والعرب وأحرار العالم. هو نصر كتبوه برصاص بنادقهم وصلابة إيمانهم واستعدادهم الدائم للشهادة من أجل الحق. الى محرري الارض وحماتها الذين رفعوا رأس لبنان فطاول السماء، الى أشرف الناس وأصدق الناس وأشجع الناس... عيدكم مبارك".
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