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لبنان

بالجرم المشهود.. هكذا تم توقيف سارقين في سن الفيل

Lebanon 24
25-05-2022 | 04:29
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع في مختلف المناطق اللبنانية، تقوم القطعات المختصة في الشعبة بتكثيف جهودها الاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، كما تم تكليفها للعمل على مراقبة الأماكن التي تكثر فيها عمليات السرقة خاصة سرقة المحال التجارية.
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 بتاريخ 21-05-2022 وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة التي كُلِّفَت بها دوريات الشعبة، تمكّنت من توقيف شخصين بالجرم المشهود في محلة سن الفيل أثناء قيامهما بالسرقة من داخل محل لبيع النحاسيات، وباستجلاء هويتهما تبين أنهما المدعوان: - ش. ع. (من مواليد عام 1992، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم مخالفة أنظمة

م. ج. (من مواليد عام ١٩٩٩، سوري)
 وتم ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المسروقات، وهي عبارة عن: مكواة تعمل على الفحم، محوّل كهربائي، بطارية، مروحة قديمة العهد، منفخ كهربائي، كيس خيش كبير بداخله كمية كبيرة من القطع النحاسية الصغيرة والحديد وبراغي ودبابيس، /8/ أكياس بداخلها دبابيس لون ذهبي، /5/ أكياس بداخلها قطع نحاسية، سخّان صغير أثري، طاولة نحاسية كبيرة، /5/ شمعدانات كهربائية لون ذهبي، /5/ قطع حديدية على شكل ورقة شجر لون ذهبي، كيس بداخله جنزير عائد لثريا لون نحاسي، قطع حديدية متنوعة الأشكال والألوان، عربة جرّ حديدية ذات /4/ دواليب معدة للنقل.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بسرقة المحل المذكور في محلة سن الفيل بواسطة التسلق.

 تم استدعاء صاحب المحل إلى الفرع وجرى تسليمه المسروقات التي تم ضبطها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفان وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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