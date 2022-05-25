بلاغ من محافظ بيروت إلى محلات تصليح وبيع إطارات السيارات.. هذه تفاصيله!

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً الى محلات تصليح وبيع اطارات السيارات وشركات بيع وصيانة السيارات جاء فيه:بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 467 تاريخ 21-2-2022 ( المتعلق بظاهرة احراق الدواليب المستعملة بغية استخراج النحاس منها لبيعه خاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد)ولما كانت هذه العملية تحدث ضررا كبيرا على الصعيد البيئي وبشكل مباشر على صحة الانسان نُعلم جميع أصحاب محلات تصليح وبيع دواليب السيارات، وشركات بيع وصيانة السيارات، بوجوب عدم تسليم الدواليب المستهلكة إلا الى الجهات المختصة المرخصلها بإعادة تدويرها أو تلفها وفقاً للشروط البيئية المعمول بها، ومراجعة وزارة البيئة عند الاقتضاء لأخذ الإرشادات اللازمة بهذا الخصوص. وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة.