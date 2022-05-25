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لبنان

باسيل: التحرير تحقّق بفضل المقاومة وشهدائنا الابرار

Lebanon 24
25-05-2022 | 04:50
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غرد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لمناسبة ذكرى "المقاومة والتحرير" وكتب على "تويتر": "التحرير هو ان نطرد العدو من أرضنا وقد تحقّق بفضل المقاومة وشهدائنا الابرار لكن خطر الاحتلال يبقى بأشكاله المعروفة، وروح المقاومة تضعف اذا لم نثبّت هويتنا الوطنية واذا بقي الفساد ينخر جسم الدولة حتى تنهار".
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