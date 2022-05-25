باسيل: التحرير تحقّق بفضل المقاومة وشهدائنا الابرار

التحرير هو ان نطرد العدو من أرضنا وقد تحقّق بفضل المقاومة وشهدائنا الابرار،وتبقى ذكراهم خالدة،لكن خطر الاحتلال يبقى بأشكاله المعروفة،وروح المقاومة تضعف اذا لم نثبّت هويتنا الوطنية ولم نحرر الوطن من الأسر النقدي والناس من الارتهان المالي،واذا بقي الفساد ينخر جسم الدولة حتى تنهارGB