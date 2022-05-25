الجيش دهم منازل مطلوبين في تعلبايا وضبط أسلحة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

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بتاريخ 25/ 5/ 2022، دهمت دورية من الجيش منازل عدد من المطلوبين في بلدة تعلبايا – البقاع، لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ سابق، وأوقفت المواطن (م.ح) كما ضبطت داخل منزل مطلوب آخر كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العائدة لها.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.