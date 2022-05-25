مولوي التقى وزير الداخلية القطري: علاقات عميقة تربط لبنان بالخليج

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كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي عبر توتير:في الدوحة، تشرفتُ بلقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الذي شدد على وقوف بلاده الى جانب لبنان.وكانت مناسبة شددت فيها على عمق العلاقات التي تربط لبنان بدول الخليج العربي، وأكدت على تصميم اللبنانيين على العمل لنهوض الوطن من أزمته.