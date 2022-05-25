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لبنان

مولوي التقى وزير الداخلية القطري: علاقات عميقة تربط لبنان بالخليج

Lebanon 24
25-05-2022 | 05:42
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كتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي عبر توتير:

في الدوحة، تشرفتُ بلقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الذي شدد على وقوف بلاده الى جانب لبنان.
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وكانت مناسبة شددت فيها على عمق العلاقات التي تربط لبنان بدول الخليج العربي، وأكدت على تصميم اللبنانيين على العمل لنهوض الوطن من أزمته.
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