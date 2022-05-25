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لبنان

الدولار يدخل الى المدارس وبقوة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2022 | 06:06
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تلقى اهالي التلاميذ في معظم المدارس الخاصة في بيروت والمتن رسائل نصية من ادارات المدارس تشرح فيها عمق الأزمة المالية التي يمر بها النظام التربوي في لبنان، وعليه تم اعلام الأهالي ان الأقساط  بالليرة اللبنانية ستبقى على حالها من دون أي زيادة، انما ابتداء من أيلول المقبل سيتم اعتماد مبدأ القسط الرديف الى جانب القسط اللبناني، والذي سيدفع فقط بالدولار الاميركي.
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ووفقا للمعلومات يبدأ القسط بالدولار الاميركي من مبلغ 700  لصفوف الروضات ويصل الى ما يقارب الألف و600 دولار للصفوف الأخرى.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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