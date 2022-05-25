الدولار يدخل الى المدارس وبقوة!

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تلقى اهالي التلاميذ في معظم المدارس الخاصة في بيروت والمتن رسائل نصية من ادارات المدارس تشرح فيها عمق الأزمة المالية التي يمر بها النظام التربوي في لبنان، وعليه تم اعلام الأهالي ان الأقساط بالليرة اللبنانية ستبقى على حالها من دون أي زيادة، انما ابتداء من أيلول المقبل سيتم اعتماد مبدأ القسط الرديف الى جانب القسط اللبناني، والذي سيدفع فقط بالدولار الاميركي.ووفقا للمعلومات يبدأ القسط بالدولار الاميركي من مبلغ 700 لصفوف الروضات ويصل الى ما يقارب الألف و600 دولار للصفوف الأخرى.