حريق في ثكنة تابعة للجيش؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق داخل ثكنة للجيش في كفردونين في صور.

ووفقا للمعلومات، هناك تخوف من ان يمتد الحريق ليطال خزانات المازوت والبنزين التابعة للثكنة.

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وفي وقت لاحق افاد مصدر عسكري ان لاحريق فعليا بل تدريب لعناصر الاطفاء.