Advertisement

لبنان

حريق في ثكنة تابعة للجيش؟ (صور)

Lebanon 24
25-05-2022 | 06:37
A-
A+
Doc-P-955810-637890827566994199.jpg
Doc-P-955810-637890827566994199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حريق داخل ثكنة للجيش في كفردونين في  صور.
 
ووفقا للمعلومات، هناك تخوف من ان يمتد الحريق ليطال خزانات المازوت والبنزين التابعة للثكنة.
 
Advertisement
وفي وقت لاحق افاد مصدر عسكري ان لاحريق فعليا بل تدريب لعناصر الاطفاء.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيانٌ من الجيش.. هذا ما حصل أمام ثكنة عسكرية في البقاع
lebanon 24
26/05/2022 08:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
lebanon 24
26/05/2022 08:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الباكستانية تستدعي الجيش لتأمين مقرات الحكم مع استمرار المواجهات مع مؤيدين لعمران خان
lebanon 24
26/05/2022 08:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار روسي جديد لزيادة عدد أفراد الجيش... ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
26/05/2022 08:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24

ثكنة

جيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
01:31 | 2022-05-26
01:15 | 2022-05-26
01:02 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website