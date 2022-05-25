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لبنان

بعد الحديث عن وصول "المنخفض الهندي" في هذا الموعد.. اليكم تفاصيل جديدة عن طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
25-05-2022 | 06:41
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية مع انخفاض نسبة الرطوبة ممّا يستدعي التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية، بينما تبقى مرتفعة على السّاحل.
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وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس ربيعي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل حتى يوم الخميس حيث يتأثر لبنان تدريجياً بكتل هوائية حارة نسبيّاً تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع بحيث تصبح الاجواء صيفية. (علماً ان معدل درجات الحرارة لشهر ايار على الساحل يتراوح ما بين 18 و27 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وبسيط على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية مع انخفاض نسبة الرطوبة ممّا يستدعي التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية، بينما تبقى مرتفعة على السّاحل.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلاً واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة جبلاً وداخلاً مما يبقي التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
 
وكان الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، تحدث في وقت سابق عن اقتراب وصول "المنخفض الهندي الموسمي" الذي سيضرب لبنان والمنطقة بموجات حارة، فيدخل لبنان في اجواء حارة بخاصة في البقاع وعلى الجبال وسوف تتخطى اواخر الشهر الحالي. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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