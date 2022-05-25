"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!

يشكو عدد من المواطنين من ارتفاع "فحصية" بعض الاطباء التي بلغت مؤخراً حدا غير مقبول، بعدما أصبح هؤلاء الاطباء يسعرّون على حساب دولار "السوق الموازية".

وقد وصلت "فحصية" أحد اطباء الاطفال في أحد مستشفيات العاصمة الى 40 دولارا، تُسعر على اساس السوق الموازية، ما دفع والدة أحد المرضى الى الطلب من الطبيب "احسبلنا ياها عسعر صيرفة لو سمحت".

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خاص "لبنان 24"