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لبنان

حميه: تحسين خدمات المرافق هو لزيادة الايرادات

Lebanon 24
25-05-2022 | 07:10
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 لفت وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في بيان، لمناسبة ذكرى المقاومة والتحرير، إلى أنه "من عزم  مواجهة الاحتلال كان عزمنا على مواجهة الإهمال في مرافقنا العامة، ومن إرادة الانتصار على القوة المفرطة، كانت إرادة انتصارنا في معركة نهضة مرافقنا، ومن قرار تحصين السيادة كان قرارنا في الوزارة"، لافتا الى ان "تحسين خدمات المرافق هو لزيادة ايرادات المرافق". 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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