Advertisement

لبنان

تيار الكرامة: سنرفع دعاوى قانونية بحق كل من يحرّض وينشر معلومات فيها تجنّي وافتراء على كرامي

Lebanon 24
25-05-2022 | 06:40
A-
A+
Doc-P-955819-637890849598148352.jpg
Doc-P-955819-637890849598148352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لتيار الكرامة البيان التالي:

لم نستغرب كمية الحقد والتشفّي التي مارسها البعض بحق رئيس تيار الكرامة الوزير فيصل كرامي بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، لكننا نستغرب اليوم وبعد اكثر من ١٠ ايام على حصول الانتخابات ان تستمر هذه الحملة من الافتراءات والاضاليل والكذب بحق الوزير كرامي وكأن المحرضين عليه لم يشبعوا ولم يشفوا غليلهم وامراضهم وعقدهم النفسية العقيمة.
Advertisement
كما نعلم الجميع اننا بصدد رفع دعاوى قانونية بحق كل من يحرّض وينشر معلومات فيها تجنّي وافتراء على كرامي، وخصوصاً المنشور الاخير الذي يتهم كرامي برفع تكاليف جلسة مرضى غسيل الكلى وبأن هذا القرار صادر عن ادارة المستشفى وليس عن وزارة الصحة العامة.
الدولة اللبنانية في حالة انهيار كامل ومعها كل القطاعات وخصوصا الاستشفائية، ووزارة الصحة العامة هي من يحدد التكاليف ونسب الدعم وليس المستشفيات، وندعو الله في هذه الظروف الصعبة ان يتمكن المستشفى الاسلامي من الاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية لابناء طرابلس. حمى الله طرابلس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
01:31 | 2022-05-26
01:15 | 2022-05-26
01:02 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website