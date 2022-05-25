تيار الكرامة: سنرفع دعاوى قانونية بحق كل من يحرّض وينشر معلومات فيها تجنّي وافتراء على كرامي

Advertisement

صدر عن المكتب الاعلامي لتيار الكرامة البيان التالي:لم نستغرب كمية الحقد والتشفّي التي مارسها البعض بحق رئيس تيار الكرامة الوزير فيصل كرامي بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، لكننا نستغرب اليوم وبعد اكثر من ١٠ ايام على حصول الانتخابات ان تستمر هذه الحملة من الافتراءات والاضاليل والكذب بحق الوزير كرامي وكأن المحرضين عليه لم يشبعوا ولم يشفوا غليلهم وامراضهم وعقدهم النفسية العقيمة.كما نعلم الجميع اننا بصدد رفع دعاوى قانونية بحق كل من يحرّض وينشر معلومات فيها تجنّي وافتراء على كرامي، وخصوصاً المنشور الاخير الذي يتهم كرامي برفع تكاليف جلسة مرضى غسيل الكلى وبأن هذا القرار صادر عن ادارة المستشفى وليس عن وزارة الصحة العامة.الدولة اللبنانية في حالة انهيار كامل ومعها كل القطاعات وخصوصا الاستشفائية، ووزارة الصحة العامة هي من يحدد التكاليف ونسب الدعم وليس المستشفيات، وندعو الله في هذه الظروف الصعبة ان يتمكن المستشفى الاسلامي من الاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية لابناء طرابلس. حمى الله طرابلس.