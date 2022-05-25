الجيش يوقف خاطف الطفل ريان كنعان... وهذا ما اعترف به!

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ضهر البيدر، المواطن (ح.ب) لمشاركته مع آخرين بعملية خطف الطفل ريان كنعان في منطقة حالات – جبيل بتاريخ 2/ 2/ 2022. وقد اعترف المذكور بتنفيذ العملية بعد قيامه باستطلاع المكان أكثر من مرة، وقيامه بتجارة الأسلحة وتعاطي المخدرات وترويجها.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.