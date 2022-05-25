Advertisement

لبنان

أبي رميا: نتطلع إلى تحرر لبنان من المنظومة الفاسدة

Lebanon 24
25-05-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-955826-637890868335299933.png
Doc-P-955826-637890868335299933.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب سيمون أبي رميا في ذكرى المقاومة والتحرير عبر حسابه على "تويتر": "صون الأرض حق مقدس ووحدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال واجب للحفاظ على سيادة الوطن. في ذكرى تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي نتطلع إلى تحرره من المنظومة الفاسدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصر الله: انتصار عام 2000 كسر صورة الجيش الذي لا يُقهر وكسر مشروع "إسرائيل" الكبرى وإعطاء الامل للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه
lebanon 24
26/05/2022 08:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: نحن دافعنا عن وطننا وأنتم ماذا فعلتم؟
lebanon 24
26/05/2022 08:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: من الانجازات التي تحققت تحرير كامل أراضي لبنان باستثناء مزارع شبعا
lebanon 24
26/05/2022 08:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: يجب أن نستحضر في ذكرى التحرير معاناة اللبنانيين على أيدي الاحتلال وما جرى على القرى والبلدات من قصف وترهيب
lebanon 24
26/05/2022 08:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24

سيمون أبي رميا

تحرير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2022-05-26
01:31 | 2022-05-26
01:15 | 2022-05-26
01:02 | 2022-05-26
00:50 | 2022-05-26
00:12 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website