أبي رميا: نتطلع إلى تحرر لبنان من المنظومة الفاسدة

غرد النائب سيمون أبي رميا في ذكرى المقاومة والتحرير عبر حسابه على "تويتر": "صون الأرض حق مقدس ووحدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال واجب للحفاظ على سيادة الوطن. في ذكرى تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي نتطلع إلى تحرره من المنظومة الفاسدة".

Advertisement